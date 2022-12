> Als Sternsinger verkleidet, ziehen Kinder und Jugendliche seit Jahrzehnten durch die Straßen, um den kirchlichen Segen an Türen zu schreiben und Geld für benachteiligte Kinder zu sammeln. Dabei haben sie seit dem Start der Aktion im Jahr 1959 rund 1,27 Milliarden Euro gesammelt, teilt das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" mit. Mehr als 77.400 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden unterstützt. Bei der 64. Aktion zum Jahresbeginn 2022 sammelten die rund 300.000 Mädchen und Jungen trotz der Coronasituation in Deutschland rund 38,6 Millionen Euro. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe. (ram)