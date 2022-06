> Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Die Angaben werden unter Einhaltung strenger Anforderungen des Datenschutzes erfasst und ausgewertet. Die Auswertung wurde dem Institut für Kriminologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg übertragen, das auf diesem Gebiet entsprechende Erfahrungen hat, sowie durch das Markt- und Sozialforschungsunternehmen "aproxima". Die Kosten dafür liegen bei rund 50.000 Euro. Die Rücklaufquoten bei vergleichbaren Umfragen sahen so aus: In Heidelberg wurden im Jahr 2017 insgesamt 8000 Einwohner befragt; die Rücklaufquote lag bei rund 35 Prozent. In Pforzheim wurden 2020 ebenfalls 8000 Einwohner befragt, die Rücklaufquote lag bei 27,9 Prozent. In Mannheim wurden vor zwei Jahren 15.000 Einwohner online und 10.000 schriftlich befragt. Die Rücklaufquote betrug online 16 Prozent und schriftlich 33 Prozent. (bfk)