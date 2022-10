> Aus einer Unterrichtssituation entstand 2015 an der Abt-Bessel-Realschule die Schülerfirma Namaste Nepal sAG Buchen, die in Kooperation mit einem weiteren Schulprojekt aus Freiberg (Sachsen) die Region Gati in Nepal unterstützt, und zwar durch den Verkauf von Kaffee. Ziel ist es, die Bildung in Gati und sieben umliegenden Dörfern zu fördern. Zu diesem Zweck wurden, nachdem das Erdbeben 2015 nahezu alles zerstört hat, sieben erdbebensichere Schulen wiederaufgebaut.

> Die Schülerfirma bezieht Rohkaffee aus Nepal, lässt ihn in Miltenberg bei der Rösterei Mika rösten und vertreibt ihn dann in der Region. Der Erlös sowie Spendengelder – etwa aus dem Nepallauf – fließen direkt in das Projekt. Mittlerweile leben von diesem Engagement 160 Bergbauern und deren Familien in Nepal. Das Geld fließt wieder zurück in den Aufbau von Schulen, Kindergärten, einer medizinischen Grundversorgung und Projekte, die die Selbstversorgung in den Dörfern stärken, wie den Aufbau einer eigenen Kaffeeplantage oder Unterstützung von Frauen, die sich als Näherinnen selbstständig machen wollen. Seit 2015 sind so 120.000 Euro zusammengekommen.

> Das Besondere für die Schüler ist der direkte Kontakt nach Nepal, der über regelmäßige Skype-Konferenzen mit den Projektleitern gepflegt wird. Zudem finden alljährlich Reisen nach Nepal statt. Der Aufbau und die Unterstützung der Schulen sowie der Import des Kaffees liegt ausschließlich in der Hand des Schulprojektes, sodass jeder Euro ohne Umwege direkt bei den Menschen in Nepal ankommt und die Schüler mitentscheiden, wie das Geld investiert wird.

> Seit Januar 2017 ist der Nepal-Laden in der neuen Aula der ABR jeden Dienstag in der großen Pause geöffnet. Zudem gibt es den Nepal-Kaffee auch in der Metzgerei Herkert und in Knapps Laden in Buchen, in der Bäckerei Schlär in Mudau oder über das Sekretariat der Schule.

> Die Namaste Nepal sAG hat rund 40 Teilnehmer. Unter den neuen Fünftklässlern findet sich alljährlich Nachwuchs. Aktuell sind die Teilnehmer gerade dabei, Kaffeepäckchen für das Weihnachtsgeschäft umzufüllen und zu etikettieren. Denn der Nepal-Kaffee hat sich zu einem beliebten Präsent von Privatleuten und Firmen entwickelt. rüb