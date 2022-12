Konkret betrifft das Prostitutionsverbot (bis zur Durchsetzung des aktuellen Antrags) die Hafenstraße, die Paul-Metz-Brücke, die Albertistraße bis zur Einmündung in die Karl-Wüst-Straße und das Gebiet des Kanalhafens. Diese Verbotszone hat die Stadt nach ihren Angaben konsequent überwacht. Der Bußgeld-Katalog sieht ein Zwangsgeld von 500 Euro vor, im Wiederholungsfall bis zu 1000 Euro gehen. Prostitution wurde 2002 per Gesetz legalisiert. Für die Jahre 2005 bis 2020 verzeichnete das Bundeskriminalamt 6554 abgeschlossene Ermittlungsverfahren im Bereich "Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung". Vier Fünftel der Opfer kam aus dem EU-Ausland. 2020 waren knapp 25.000 Prostituierte angemeldet. Seit dem Sommer arbeitet die Bundesregierung an einer Evaluierung des Gesetzes. (bfk)