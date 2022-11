> Ein weiteres Nahwärmenetz gibt es in der Region rund um Heidelberg im Kleingemünder Neubaugebiet. Auch hier besteht ein Anschlusszwang für die Eigentümer der Grundstücke. Und auch hier wurden die Preise zuletzt erhöht – allerdings in deutlich geringerem Umfang – und zwar zum 1. Juli wegen der gestiegenen Preise für Erdgas und Holzpellets, wie Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings auf RNZ-Anfrage berichtet: "Für einen typischen Haushalt in dem Wärmegebiet mit einem Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunden war das eine Steigerung um 5,6 Prozent beziehungsweise 102 Euro im Jahr." Der Preis werde mit Hilfe einer festgelegten "Preisgleitklausel" ermittelt, in die verschiedene sogenannte Preis-Indizes einfließen. "Dazu zählen zum Beispiel die Indizes für Gas, Pellets oder auch für Löhne", so Frings. "Da die Preisindizes zum Teil deutlich gestiegen sind beziehungsweise steigen, ergibt sich daraus eine Preissteigerung." Da die Indizes allerdings rückwirkend für das vergangene Halbjahr gebildet werden, werde der Preisanstieg zum 1. Januar 2023 noch moderat sein. Zuletzt lief der "Prozess der Preisberechnung" allerdings noch, so Frings. Der ermittelte Preis werde jedoch wohl aufgrund der Gas- und Wärmepreisbremse nicht eins zu eins bei den Kunden ankommen. cm