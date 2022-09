Im "Ipai" wird das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz in Europa aufgebaut. In diesem kommen Unternehmen, Start-ups, angewandte Forschung und Wissenschaft, aktuelle und zukünftige Talente und Akteure der öffentlichen Hand zusammen, um synergiegetrieben an KI-basierten Softwareprodukten und -lösungen zu arbeiten, sich zu vernetzen, weiterzubilden und zu informieren. Der "Ipai" entstand aus einem Wettbewerbsverfahren des Wirtschaftsministeriums, der Landtag hat bis zu 50 Millionen Euro dafür bereitgestellt. Der Wettbewerbsbeitrag der Stadt Heilbronn, der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH sowie der Dieter-Schwarz-Stiftung setzte sich im Wettbewerb durch. (bfk)