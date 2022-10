> Geschichte draußen: Der historische Pfad beginnt vor dem Juristischen Seminar, Friedrich-Ebert-Anlage 6, und endet an der Molkenkur. Eine zweite Übersichtstafel steht an der Neuen Schlossstraße, Abzweigung Teufelslochfußweg (westlich oberhalb des Schlosses). Die reine Gehzeit beträgt etwa anderthalb Stunden.

> Geschichte drinnen: Weitere Blicke in die Vergangenheit bietet das Kurpfälzische Museum an. Dort kann man an der "HD Discovery Station" über die dreidimensional animierte Stadt des Jahres 1620 fliegen.