> Die Überlebenschancen bei Nierentumoren sind überschaubar. Innerhalb von fünf Jahren liegen sie bei 90 Prozent, in einem fortgeschrittenen Stadium und wenn auch Lymphknoten befallen sind, sinken sie auf 60 beziehungsweise 30 Prozent. Zu Impfungen gegen Krebs mit dem Ansatz "Immunsystem" wird an vielen Forschungsstandorten und Universitäten geforscht. An der Uniklinik Tübingen zu Leberkrebs, andernorts unter anderem auch zu Lungenkrebs. Die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Krebsforschung, beziehungsweise in der Diagnostik dazu, ist schon seit etlichen Jahren ein wichtiger Teil davon. So ergab schon 2018 eine Studie der Universität Nijmegen "dass KI-Systeme bei der Erkennung von Krebsgewebe bereits heute nicht mehr zu schlagen sind". (bfk)