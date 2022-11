Helmut Sembdner (1914–1997) war ein anerkannter Literaturwissenschaftler, Lehrer und Kleist-Forscher. Sein Archiv wurde 1990 von Oberbürgermeister Manfred Weinmann für Heilbronn erworben. Anläufe, das Archiv, vor allem durch die CDU-Fraktion, nach Frankfurt/Oder abzugeben, gab es auch schon früher, unter anderem unter OB Himmelsbach – aus "Spargründen". Das bescherte Heilbronn ausgesprochen schlechte Presse, unter anderem in der "Zeit" und in der "Süddeutschen", die damals schrieb, dass man da "nicht nur eine überregional angesehene Kulturarbeit missachte". In der Zeit stand dazu: "Dass Oberbürgermeister Himmelsbach im Zuge von Sparmaßnahmen 2008 das Sembdner-Archiv, am liebsten gleich mitsamt Direktor, an Frankfurt verkaufen wollte, verhinderte dies ein Empörungsschrei durch alle deutschen Feuilletons." Der aus Heilbronn stammende Autor und Leiter des Literaturhauses Hamburg, Rainer Moritz, sagte seinerzeit, das Günther Emig viel auf die Beine gestellt, aber man auch für die Zukunft Trittsicherheit brauche. Heilbronn wäre ohne das Archiv "ärmer an Renommee". Von 1996 bis zu seinem Ausscheiden 2018 erarbeitete Emig ein umfangreiches Internet-Angebot, es ist, nachdem es die Stadt Heilbronn nicht übernahm, weiter unter www.kleist.org abrufbar. (bfk)