> Balkonkraftwerke sind kleine Solaranlagen, die "hausgemachten" Öko-Strom über einen Wechselrichter in die Steckdose einspeisen. Ein Modul mit einer Leistung von 300 Watt inklusive steckerfertigem Set ist bereits ab 490 Euro zu haben. Bis zu einer Leistung von 600 Watt können die Kleinstkraftwerke unkompliziert zu Hause installiert werden. Je nach Ausrichtung erzeugt ein 300-Watt-Modul in einem Jahr genug Strom für etwa 320 Waschmaschinengänge. So amortisiert sich eine solche Anlage in der Regel innerhalb weniger Jahre.

> Die Stadt fördert seit September den Kauf solcher Mini-Kraftwerke. Die Fördersumme liegt bei 50 Prozent der Anschaffungskosten und maximal 750 Euro. Für Besitzer eines Heidelberg-Passes wird die Anlage fast komplett gefördert – mit bis zu 1450 Euro. Hier bleibt lediglich eine Eigenbeteiligung von 50 Euro. Infos unter www.heidelberg.de/klimageld (lka)