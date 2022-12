Der Haushalt bilde "den Spagat zwischen ,Gürtel enger schnallen‘ und zukunftsweisende Entscheidungen für den Landkreis Heilbronn" ab, befand Bernd Bordon (> SPD). Zugleich forderte er von der Landkreisverwaltung eine Untersuchung dazu, wie sich andere Landkreise bei der Schaffung von Wohnraum engagieren, um funktionierende Modelle auch auf den Kreis Heilbronn zu übertragen. Außerdem forderte er Nach-Verhandlungen bei den Krankenhaus-Budgets. Brigitte Wolf (> Grüne) regte in ihrer Stellungnahme zum Haushalt an, die Flächen für Fotovoltaik im Landkreis mindestens zu verdoppeln, den Klimaschutz zu forcieren und den ÖPNV schneller auszubauen. "Das dauernde Krisenmanagement blockierte das, was dringend hätte kommen müssen", bedauerte sie und machte sich, wie zuvor Bordon, für den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum stark.

Die > FWV sieht in dem Haushalt eine "faire Ausgewogenheit für alle Seiten". In Hinblick auf den Klinikverbund sagte Sprecher Ralf Steinbrenner aber: "Was die Haushalte des Landkreises und SLK verbindet, sind Fachkräftemangel, krisenbedingte sowie unterfinanzierte Mehrbelastungen und ein immer größer werdendes Bürokratiemonster." Und Lösungen dafür könne nur "die große Politik" bieten. Zugleich warnte er: "Wenn unsere Bevölkerung immer weniger versteht, was die Politik veranlasst, wachsen Frust sowie Protest, und wir schlittern weiter in eine Demokratiekrise."

Nico Morast (> CDU) nannte das 500 Seiten umfassende Zahlenwerk einen "mutigen Rekordhaushalt" und betonte, dass die Belastungsgrenze bei Landkreis und Kommunen erreicht sei. Daher müssten "Standards zwingend heruntergeschraubt" und der Fokus wieder auf das Erforderliche gerichtet werden. Die geplanten Investitionen in den Klinikverbund nannt er nicht nur erforderliches, sondern für die Gesundheitsversorgung vor Ort auch gut angelegtes Geld.

Die > FWV sieht in dem Haushalt eine "faire Ausgewogenheit für alle Seiten". In Hinblick auf den Klinikverbund sagte Sprecher Ralf Steinbrenner aber: "Was die Haushalte des Landkreises und SLK verbindet, sind Fachkräftemangel, krisenbedingte sowie unterfinanzierte Mehrbelastungen und ein immer größer werdendes Bürokratiemonster." Und Lösungen dafür könne nur "die große Politik" bieten. Zugleich warnte er: "Wenn unsere Bevölkerung immer weniger versteht, was die Politik veranlasst, wachsen Frust sowie Protest, und wir schlittern weiter in eine Demokratiekrise."

Der Haushalt bilde "den Spagat zwischen ,Gürtel enger schnallen‘ und zukunftsweisende Entscheidungen für den Landkreis Heilbronn" ab, befand Bernd Bordon (> SPD). Zugleich forderte er von der Landkreisverwaltung eine Untersuchung dazu, wie sich andere Landkreise bei der Schaffung von Wohnraum engagieren, um funktionierende Modelle auch auf den Kreis Heilbronn zu übertragen. Außerdem forderte er Nach-Verhandlungen bei den Krankenhaus-Budgets. Brigitte Wolf (> Grüne) regte in ihrer Stellungnahme zum Haushalt an, die Flächen für Fotovoltaik im Landkreis mindestens zu verdoppeln, den Klimaschutz zu forcieren und den ÖPNV schneller auszubauen. "Das dauernde Krisenmanagement blockierte das, was dringend hätte kommen müssen", bedauerte sie und machte sich, wie zuvor Bordon, für den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum stark.

Jörg Kögel von der > AfD forderte "eine ergebnisoffene Diskussion" über vorgegebene Standards, eine Entbürokratisierung und Entschlackung von Verfahren und, bis auf Weiteres, die "Aussetzung der Einführung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagesbetreuung in der Grundschule". Michael Mühlschlegel (> FDP) bekannte, dass seine Fraktion ein Problem mit dem erneut um 53 Personalstellen erhöhten Stellenplan hat und diesem nur mehrheitlich zustimme. Er begrüßte, dass der Bereich Energie und Klima zukünftig als Stabsstelle direkt bei Landrat Heuser angesiedelt ist: Das zeige, "welche Bedeutung Sie diesem Thema beimessen".

Kritischer äußerte sich Klaus Ries-Müller (> ÖDP) zu diesem Punkt: "Wir warten, dass es endlich losgeht mit konkreten Maßnahmen beim Klimaschutz", schließlich sei dieser das zentrale Thema Heusers beim Landrats-Wahlkampf gewesen. Nach Jahrzehnten des Aussitzens sei der Landkreis heute deutliches Schlusslicht beim Klimaschutz im Land, sagte Ries-Müller und forderte deutlich mehr Fotovoltaik auf kreiseigenen Gebäuden.

Florian Vollert (> Linke) begrüßte hingegen den geplanten Personalzuwachs, insbesondere im Bereich des Klimaschutzes, und den Start der Energieagentur. Zugleich sprach er sich für eine Überführung aller Krankenhausbeschäftigten in das Tarifsystem des Öffentlichen Dienstes aus und regte an, beispielsweise die Müllabfuhr in die öffentliche Hand zu überführen, statt sie Privatkonzernen als gewinnträchtiges Betätigungsfeld zu überlassen. (guz)