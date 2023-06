hintergrund haigern kasten

Mehr als 250 ehrenamtliche Helfer sorgen wieder für den reibungslosen Ablauf rund um das Festival. Auch dieses Jahr verzichten die Beteiligten wieder auf ihre Gagen für die Unterstützung des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern. Die Erlöse aus dem Festival kommen dem Förderverein zu Gute. Seit Gründung des Vereins konnten bisher rund 250.000 Euro investiert werden. So wurden zwei Bauwägen als Material- und Sanitätswagen gekauft, Teile des Geländes neu gepflastert und die Grillstelle integriert. "Es ist toll, dass wir gleichzeitig mehrere Ziele erreichen: Wir unterstützen sozial schwächer gestellte Kinder und Familien mit unseren Förderbeiträgen zu den Kinderfreizeiten, können wichtige und langfristige Investitionen in das Freizeitgelände tätigen und so den Fortbestand der Kinderfreizeit sichern und bieten ein Festivalhighlight, dessen Besuch sich jeder leisten kann", freut sich Daniel Friedrich, Vorsitzender des Fördervereins. (rnz)