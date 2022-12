> Die Vorgeschichte: "Dinner for One" soll ein Prequel bekommen. Entsprechende Pläne einer Verfilmung "als High-End-Serie" teilte die Produktionsfirma Ufa Fiction mit. Es sei "höchste Zeit, sich zu fragen, wer die Herren von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom eigentlich sind, warum sie nicht mit am Tisch sitzen und was sie mit Miss Sophie zu tun haben". Diese und viele andere Fragen soll "Dinner for Five" – so der Arbeitstitel – beantworten. Sechs Folgen zu je 45 Minuten sind geplant. Die Dreharbeiten, der an das Buch "Dinner for five – Killer for one" angelehnten Serie sollen 2023 beginnen.

> Die Handlung spielt laut Ufa Fiction im England des Jahres 1921. Es kämpfen fünf Männer, "die unterschiedlicher nicht sein könnten", um die Hand von Miss Sophie, welche kurz vor ihrem 39. Geburtstag steht. Sie will beziehungsweise muss einen heiraten – aber nicht sofort. Hintergrund sind Geldsorgen. "Um sich ein weiteres Jahr in Freiheit zu sichern und über ihre Jugendliebelei mit James, dem Sohn des Butlers, hinweg zu kommen, denkt sie sich einen Wettkampf aus: Wer ihr zum 40. das schönste Geburtstagsgeschenk mitbringt, den wird sie heiraten."