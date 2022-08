Name: Anja Mazuhn

Geboren am 13. November 1967 in Berlin.

Werdegang: Nach ihrem Abitur am Georg-Herwegh-Gymnasium bleibt sie in Berlin und studiert dort Germanistik, Politik- und Theaterwissenschaft an der Freien Universität. Sie will Journalistin werden, besucht die Journalistenschule Axel Springer, volontiert und schreibt als Redakteurin unter anderem für die Tageszeitungen