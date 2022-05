Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Nach dem Großbrand in der Bahnstadt stehen die Ermittlungen zur Brandursache kurz vor dem Abschluss. Das erklärte ein Sprecher der Polizei. An diesem Dienstag seien noch einmal Kriminaltechniker und Brandermittler in dem Gebäude an der Ecke Speyerer Straße/Langer Anger, anschließend sollen erste Ergebnisse veröffentlicht werden.

Aus