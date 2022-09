Anreise: Mit der Bahn erreicht man in vier Stunden Herrsching am Ammersee, Umsteigen in Bruchsal und München-Pasing, Fahrradmitnahme möglich. Bequem sind auch die anderen Orte an den Ostufern von Starnberger- und Ammersee mit der S-Bahn zu erreichen.

Unterkunft: Ferienwohnungen gibt es ab 50 Euro die Nacht, die Hotels direkt am Wasser sind deutlich teurer.

Weitere Infos: www.fuenfseenland.de