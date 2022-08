Eilmeldung 18:25 Uhr

Polizei: Autor Rushdie in Hals gestochen - Täter festgenommen

Der Autor Salman Rushdie ist bei einem Angriff im US-Bundesstaat New York Polizeiangaben zufolge am Hals verletzt worden. Der Täter sei am Freitag in der Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizei mit.