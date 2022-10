Anreise: Flüge aus Deutschland gehen zum Airport Girona-Costa Brava oder nach Barcelona, ab dort Weiterreise im Mietwagen. Alternative Anreise mit dem eigenen Fahrzeug oder Zug. Wer noch tiefer ins Inland reisen möchte, fährt nach Girona, an den See Banyoles, in den Vulkanpark La Garrotxa oder gleich in die Pyrenäen.

Reisezeit: Frühjahr bis Herbst. Im Juli und August füllt sich die Küste extrem, auch mit spanischen Urlaubern.

Weitere Infos: www.spain.info