Anreise: Täglich mit Lufthansa non Stop nach Budapest, Hin-und Rückflug ab 132 Euro

Unterkunft: Vom Privatzimmer bis zu luxuriösen Hotel gibt es ein breites Angebot, Budapest Marriott Hotel, luxuriös und direkt an der Donau gelegen, Anantara New York Palace, Grandhotel in neuem Glanz

Weitere Infos: www.visithungary.com/de