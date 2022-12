BIOGRAFIE

Roswitha Josefine Pape wurde 1954 in Dortmund geboren und studierte dort freie Grafik und Malerei bei Prof. Gustav Deppe an der FH, der damaligen Werkkunstschule. Seither ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und lebt mit eigenem Atelier in Heidelberg. Seit 1988 dokumentieren unzählige Ausstellungen ihre künstlerische Laufbahn: unter anderem 1994 beim International Painters Symposium in Moravany/Vahom (Slowakei), 2001 als deutscher Beitrag für das Nelson-Mandela-Institut in Südafrika, 2004 bei Flapping of Wings im Artist’s House in Tel Aviv in Israel, 2005 bei der zweiten International Art Biennale in Beijing (China) oder 2016 bei "Frei sein" für das Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma.

Atelierkontakt:

Roswitha Josefine Pape

Steinbachweg 12

69118 Heidelberg

www.roswithajosefine-pape.de