BIOGRAFIE

Name: Jürgen Hesse

Geboren am 31. August 1951 in Berlin.

Werdegang: Nach dem Abitur am Berliner Kleist Gymnasium studiert Hesse von 1973 bis 1981 an der Freien Universität Berlin Psychologie. Ein Jahr später wird er Geschäftsführer der Telefonseelsorge Berlin. 1992 gründet er das Büro für Berufsstrategie. Das Karriereberatungsunternehmen ist mittlerweile an acht Standorten in Deutschland zu finden.

Bestseller: Mit dem Psychologen Hans Christian Schrader schreibt Hesse seit 35 Jahren Ratgeber, die sich mit Themen in der Arbeitswelt beschäftigen. Die Gesamtauflage ihrer mittlerweile rund 250 Bücher soll nach eigener Aussage bei acht Millionen liegen.

Aktuell: "Mein Chef ist irre, Ihrer auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben" (Econ Verlag, 368 Seiten, 17,99 Euro.)

Privat: Jürgen Hesse lebt mit seiner Frau in Berlin. Sie ist Psychiaterin und zugleich Erste Geschäftsführerin des Büros für Berufsstrategie.