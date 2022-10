BIOGRAFIE

Name: Martin Suter

Geboren am 29. Februar 1948 in Zürich.

Karriere: 1968 Ausbildung zum Werbetexter, danach Creative Director der renommierten Basler Werbeagentur GGK. Später gründete er mit Robert Stalder die Werbeagentur Stalder & Suter und war Präsident des Art Directors Club der Schweiz. Seit 1991 arbeitet Suter als Autor. Er schrieb preisgekrönte Kolumnen, so "Business Class" für die Weltwoche und "Richtig leben mit Geri Weibel" für die NZZ. Der Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1997 mit seinem ersten Roman "Small World", Auftakt der "neurologischen Trilogie", die Identitätskrisen sowie Gesellschafts- und Medizinkritik zum Thema hat. Der Roman wurde – wie auch "Die dunkle Seite des Mondes" und "Ein perfekter Freund" – verfilmt (2010 mit Gérard Depardieu und Alexandra Maria Lara in den Hauptrollen). 2011 wurde Suter als "erfolgreichster Schriftsteller der Schweiz" mit dem SwissAward ausgezeichnet.

Privat: Martin Suter lebte lange mit seiner zweiten Frau, der Mode-Designerin Margrith Nay Suter, und Adoptivtochter Ana abwechselnd auf Ibiza und in Panajachel am Lago de Atitlán in Guatemala. 2009 kam sein damals dreijähriger Adoptivsohn Antonio bei einem Unfall ums Leben. Heute lebt Suter mit seiner Familie in Zürich. teu