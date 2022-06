BIOGRAFIE

Name: Wigald Boning

Geboren am 20. Januar 1967 in Wildeshausen in der Nähe von Oldenburg und Bremen.

Werdegang: Die Bühne entdeckt Boning für sich schon als Schüler durch Auftritte mit seiner Punk-Jazz-Band "KIXX". Die Musiker nehmen ein Album auf und gehen international auf Tourneen. Nach seinem Abitur auf der Cäcilienschule in Oldenburg 1985