BIOGRAFIE

Name: Dietmar Bär

Geboren am 5. Februar 1961 in Dortmund.

Werdegang: Sein schauspielerisches Talent zeigt sich schon bei Schulaufführungen. 1982 – ein Jahr nach seinem Abitur am Dortmunder Leibniz-Gymnasium – wird Bär an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum angenommen. 1984 hat er seinen ersten Auftritt vor der Kamera in Dominik Grafs Film "Treffer". Neben Engagements an Bühnen in Tübingen, Wuppertal und Bochum spielt er auch in Filmen mit, wie in Doris Dörries "Männer" und der ARD-Krimiserie "Kommissar Klefisch" an der Seite von Willy Millowitsch. Seit 1997 gibt er im "Tatort" aus Köln den Kommissar Freddy Schenk. Darüber hinaus beeindruckt er immer wieder in anderen Rollen. Wie 2011 in dem TV-Drama "Kehrtwende". Für seine Darstellung eines gewalttätigen Familienvaters in dem Film wird Bär mit der Goldene Kamera als bester Schauspieler ausgezeichnet.

Einsatz: Bär engagiert sich für verschiedene soziale Einrichtungen wie: in dem Verein "pro Futura" für Zukunftsperspektiven von Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen, dem Verein "Tatort – Straßen der Welt" für philippinische Straßenkinder.

Aktuell: Der Film "Ein Taxi zur Bescherung" wird am 18. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Privat: Er lebt mit seiner Frau Maren Bär in Berlin.