Anreise: Mit TAP Air Portugal und Zwischenstopp in Lissabon in die Hauptstadt Bissau. Alternativ mit Royal Air Maroc via Casablanca nach Bissau. Vor dort gehen Fähren oder Privatboote auf die Inseln.

Beste Reisezeit: Zwischen Oktober und Mai/Juni. Schildkröten sind zwischen September und Februar zu beobachten, Hochsaison ist Oktober und November.

Unterkunft/Buchung: 10-Tage-Programm ab/bis Airport Bissau mit Unterkunft im Orango Parque Hotel, VP, Transport, geführte Exkursionen, Nationalparkgebühren, p.P. im DZ ab 1775 Euro. Buchung unter www.orangohotel.com oder als Reisebaustein über einen Afrikareiseveranstalter.

Reiselektüre: Reiseführer Senegal/Gambia/Guinea-Bissau von Thomas Baur, Reise Know-How Verlag, aktualisiert 2019/20, 16,90 Euro.