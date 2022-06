Anreise: Für die Anreise mit der Bahn eignet sich Zwiesel als Einstiegspunkt am besten. Es ist per Regionalbahn von Plattling aus, wo auch ICE halten, direkt zu erreichen. Nach Viechtach muss man von Plattling aus kommend noch einmal in Gotteszell die Bahn wechseln.

Bierfernwanderweg: Die Kernrunde führt über 109 Kilometer und sechs Etappen. Da die Beschilderung nicht immer gut ist, empfiehlt es sich, vorher die Karte auf sein Smartphone zu laden. Infos und Download unter: https://wandern.arberland-bayerischer-wald.de

Führung: Die Postkellerfreunde bieten in Regen Führungen durch historische Bier- und Eiskeller an. (www.postkellerfreunde-regen.de)

Tipp: Ein Überraschungseffekt bei der Zusatzetappe durch den Nationalpark Bayerischer Wald ist das sogenannte "Bier vom Stein" in der Klause Schwellhäusl: Gezapft aus einer Leitung, die durch den Fels verläuft. (www.schwellhaeusl.de)

Informationen: Touristisches Servicecenter Arberland Regio, Amtsgerichtstraße 6-8, 94209 Regen (Tel.: 09921/9605 2222; E-Mail: tourismus@arberland-regio.de, Internet: www.arberland-regio.de)