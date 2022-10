Anreise: Mit Lufthansa oder TAP Air Portugal von Frankfurt nach Faro, Direktflug in 3 Std. 15 Minuten.

Unterkunft: Das Cascade-Wellnessresort befindet sich in der historischen Stadt Lagos; Doppelzimmer mit Frühstück gibt es ab circa 250 Euro, www.cascaderesortalgarve.com/de/. Das Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort (5 Sterne) in Faro bietet alles, was das Herz begehrt, ist aber ein riesiger Hotelklotz, der selbst meilenweit nicht zu übersehen ist, DZ ab 218 Euro mit Frühstück.

Unbedingt machen: Fisch und Meeresfrüchte im Restaurant Estaminé probieren; das einzige Restaurant auf der Ilha Deserta,Reservierungen sinnvoll, www.ilhadeserta.com; Vogelbeobachtung im Naturpark Ria Formosa; Kayaktour in Lagos

Weitere Infos: www.visitalgarve.pt