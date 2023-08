Artur Wirth wurde am 4. November 1944 in Dietfurt, nahe Posen/Polen geboren. Mit zehn kam seine Familie nach Heidelberg. Artur Wirth spielte für die Freien Turner und die SG Kirchheim, für den FV Weinheim, die SpVgg Neckargerach und den FV Speyer. Als Spielertrainer war er in Neckargerach und Kirchheim. Zum letzten Mal stand er mit 57 für den SV Waldwimmersbach auf dem Platz.