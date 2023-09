Zu den Personen

> Peter Köhnlein ist ein Mannheimer Unternehmer, der vor zwei Jahren die Verantwortung im NLZ des SV Sandhausen übernahm. Er ist als "Ressortleiter Entwicklung und Organisation" Mitglied im Präsidium und unterstützt den Drittligisten auch als Sponsor.

> Tobias Littig, seit sieben Jahren im Verein, leitet das NLZ. Der 42-jährige Sinsheimer spielte in der Verbandsliga, sein 16-jähriger Sohn Jayden gehört den in der zweithöchsten deutschen Klasse spielenden C-Junioren an.

> Georgi Donkov nahm als bulgarischer Nationalspieler an der Europa-Meisterschaft 1996 in England teil. Er war Co-Trainer der Nationalmannschaft und des vielfachen Meister Levski Sofia, mit dem er als Spieler zwei Titel errang. Er spielte Bundesliga in Bochum und Köln. Seine Laufbahn beendete er beim SV Waldhof und FSV Oggersheim. Von 2010 bis 2014 trainierte er den damaligen Drittligisten Wacker Burghausen, seit 2005 ist er in Mannheim zu Hause. wob