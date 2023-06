ZUR PERSON

Ursula Wieland (geboren 1939 in Heidelberg und aufgewachsen in Mutterstadt) ist eine promovierte Kunstwissenschaftlerin und international bekannte Malerin. Sie hat sich auf Porträtgemälde spezialisiert und vor allem seit den 1980er Jahren Prominente aus Wissenschaft, Politik, Literatur, Musik und anderen Lebensbereichen in Öl dargestellt. Ihre farbenfrohe, fotorealistischen Werke wurden bereits in der Schweiz, den USA, Südafrika und Singapur ausgestellt. Heute pendelt Ursula Wieland zwischen Berlin und Paris, sie ist verheiratet und hat drei Kinder.