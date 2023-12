Mit dem Auto sind es von Heidelberg rund 520 Kilometer bis zum Wolfgangsee. Über die Autobahn in Richtung München, dann Salzburg. Die Strecke ist gebührenpflichtig. Also rechtzeitig an die Vignette denken.

Das Wellness- und Spa-Hotel Ebner’s Waldhof am See liegt direkt am Fuschelsee im Ort Fuschel am See. Es gibt verschiedene Angebote und Pauschalen, u. a. auch direkt zum Wolfgangseer Advent;

Bis 23. Dezember verkehren die Adventschifffahrten der Wolfgangse-Schifffahrt zwischen den Adventsorten St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl. Die Fahrpläne sind zu beachten;

Der Wolfgangseer Advent dauert noch bis zum 23. Dezember an. Die Öffnungszeiten sind zu beachten.