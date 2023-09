Wolfgang Erichson Hintergrund

Wolfgang Erichson, geboren am 5. August 1955 in Berlin, begann seine Karriere 1976 nach dem Studium im Sozialamt des Bezirksamtes Charlottenburg. 1984 wechselte er in den Stab des Senators für Gesundheit, Soziales und Familie, dessen Büro er ab 1991 leitete. 1998 wurde er Verwaltungsleiter des Landesprüfungsamtes, später Haushaltsbeauftragter bei der Senatsverwaltung. 2001 übernahm er die Leitung der zentralen Stelle für Asylbewerber und 2003 eine leitende Funktion in einer Projektgruppe zur Reform des Gesundheitsdienstes. Er war zunächst bei der Jungen Union, bevor er zu den Grünen wechselte.

Am 10. September 2007 wurde Erichson in Heidelberg Bürgermeister für Integration, Chancengleichheit und Bürgerdienste. Danach änderte sich immer wieder der Dezernatszuschnitt, er verantwortete das Umweltamt, die Kreativ- und Abfallwirtschaft, das Landschafts- und Forstamt und seit 2021 die Kultur. Für das Bürger- und Ordnungsamt und das Standesamt war er die vollen 16 Jahre zuständig. Er ist in dritter Ehe mit dem Wissenschaftler Ioannis Tzifas verheiratet.