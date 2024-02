> Name: Willy Schnorr

> Alter: 66

> Heimatort: Buche

> Wohnort: scho immer Buche

> Beruf: hauptberuflicher Schnorrer aus Leidenschaft

> Mitglied in diesen Vereinen: Ich hab’ lang g’sucht nooch e’me bassende Verein. Teilweis’ gebt’s halt a gewissi Vorbehalte geeche en Schnorrer im Verein. Die meene als, mer wär blouß uff Freibier aus. Desdeweche hab ich jetz bei de Hallesitzung selberschd die Initiative ergriffe un mit 555 Gleichg’sinnte en eichene Schnorrerverein gegründet: "Schnorre will ich" e. V. ...

> Das mag ich besonders an Buchen: B’sonners mooch ich an Buche, dass mir an Faschenaacht alli per Du senn, jeder jeden kennt un die Leut’ a immer sehr spendabel reagier’n, wenn sie og’schnorrt wer’n. Die Faschenaacht is für unsch Schnorrer halt die beschde Zeit!

> Das fehlt in Buchen: Ich dät mir eefach wünsche, dass mir Buchemer a unnerm Johr zammehalte un unsch de Humor bewahr’n. Es gebt genuch notleidendi Mensche, die Unnerschtützung bräuchte und größeri Probleme hebbe als blouß en grouße Dorscht an Faschenaacht.

> Mein Lieblingsplatz: ganz klar: beim Simon an de Theke!