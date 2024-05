> Name: Willi Biemer

> Alter: 73

> Heimatort: Götzingen

> Wohnort: immer Götzingen – außer während der Gymnasialzeit, des Studiums und des Referendariats

> Beruf:Lehrer, Oberstudiendirektor a. D.

> Mitglied in diesen Vereinen: passives Mitglied in fast allen Götzinger Vereinen, dazu aktives Mitglied in vielen regionalen Fördervereinen und Gremien

> Das mag ich besonders an Buchen: Zu sehen, wie sich sowohl die Kernstadt als auch die Stadtteile seit der Gemeindereform entwickelt haben und man diese Entwicklung als Kommunalpolitiker mitgestalten konnte. Dass ich über 40 Jahre dabei sein durfte, dafür bin ich dankbar. Zudem gibt es ein reichhaltiges identitätsstiftendes Angebot im Bereich Kultur und Freizeit für Alt und Jung in der Kernstadt und ebenso in den Stadtteilen. Es lohnt sich für junge Menschen, sich auch zukünftig für unsere Stadt und die Stadtteile zu engagieren, denn es gibt viel Entwicklungspotenzial für eine gute Zukunft.

> Das fehlt in Buchen: Mir persönlich fehlt in Buchen nichts. Alle wichtigen Einkäufe kann man hier erledigen, zumal die Verbindung mit dem Pkw nach Buchen sehr günstig ist. Und dann gibt es in Götzingen demnächst ja wieder eine Einkaufsmöglichkeit für Güter des täglichen Bedarfs. Zudem sind viele Behörden und offizielle Einrichtungen in der Kernstadt verfügbar

> Mein Lieblingsplatz: Unser Zuhause in Götzingen mit wunderschönem Blick auf unsere Kirche St. Bartholomäus, dazu unser Garten am Rinschbach.