Ich kumm aus‘m schöne Bayernland

un Buche is mir scho lang bekannt.

Uffg‘wachse in Allfeld, des is net weit,

mein Name, der ist Volker Fleig.

Viele in Buche, die kenne mich aa,

als Couseng vom Fröbel‘s Klaus seiner Fraa.

Fast ein Lebe lang war mir nix zu schwör

in Münche als Elektroingenieur.

Doch jetzt in Rente, des is net gelooche,

bin ich mit meiner Fraa nach Buche gezooche.

Was fehlt in Buche, was wär‘ wünschenswert,

en Stadtbus, der öfter un pünktlicher fährt.

Un – des zu saache, werd´ ich net müde,

mehr Abfalleemer für die Hundetüte.

Ob Krankehaus, Doktor, ob Apotheke,

in Buche, do hoscht du kurze Wege.

Do fehlt eem nix, do muscht net fort,

do hebbe mir alles hier am Ort.

Scho fuffzich Johr, wer hätt‘ das gedacht,

geh‘ ich in Buche uff die Faschenacht.

Ob Gänsmarsch oder Krachkapelle,

die Faschenacht brauch ich auf alle Fälle.

Des alles g‘fällt mir, ich möcht‘s net verliere,

so möcht ich euch zu eurer Stadt gratuliere.

Eens bleibt mir, eens möcht´ ich saache noch,

uff die nächste Dach e dreifach "Hinne houch"