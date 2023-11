> Name: Uwe Ristl

> Alter: 53

> Heimatort: Bleckerstadt Buchen

> Wohnort: Buche, scho immer, bis uff des Exil durch die Bundeswehr

> Beruf: Bauingenieur, Energieberater

> Mitglied in diesen Vereinen: FG "Narrhalla" Buchen, Deutscher Alpenverein Sektion Buchen, Tennisclub Grün- Weiß Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Faschenacht und die Kletterhalle, weil man da mit so vielen netten Leuten zusammen kommt und ich meinen Leidenschaften frönen kann.

> Das fehlt in Buchen: Zum Leben eigentlich nichts. Ein Kino wäre schön. Das werde ich wohl nicht mehr erleben.

> Mein Lieblingsplatz: Da gibt es viele: zu Hause, in der Stadt, in der Landschaft drumherum, die Sitzbank an der Morre und natürlich die Wand (mit den Klettergriffen).