> Name: Ursula Kaiser

> Alter: 76

> Heimatort: Distelhausen

> Wohnort: Buchen (seit 2020)

> Beruf: Rentnerin

> Das mag ich besonders an Buchen: Ich mag die Freundlichkeit der Menschen, mit dem Frauenverein Hainstadt, Buchen und Götzingen Ausflüge zu unternehmen, an Besichtigungen teilzunehmen und geselliges Beisammensein.

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt das Café "Riesen" am schönen Marktplatzbrunnen, ein Fischgeschäft wie z. B. Nordsee, barrierefreie öffentliche Toiletten, in der Nähe von Autoparkplätzen Bänke zum Ausruhen und eine Bushaltestelle Richtung Osterburken.

> Mein Lieblingsplatz: Wimpinaplatz, der Platz gegenüber dem Eiscafé "Riviera" , die "Alla Hopp"-Anlage sowie Cafés und Bäckereien.