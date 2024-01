> Name: Uli Berberich

> Alter: 67

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Industriekauffrau, mittlerweile Rentnerin

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV 1863 Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: das gute soziale Miteinander. Für sportliche Aktivitäten finde ich es toll, dass wir ein Frei- und ein Hallenschwimmbad haben. Da bin ich sehr gerne. Das Waldschwimmbad verfügt über große Liegeflächen und bietet zudem ein herrliches Ambiente.

> Das fehlt in Buchen: Mehr belebende und pulsierende Geschäfte in der Innenstadt wären sehr schön. Vor allem ein Café an zentraler Stelle mitten in der Fußgängerzone würde ich mir wünschen.

> Mein Lieblingsplatz: im Freibad und auf den Wanderwegen am und rund um den Hollersee.