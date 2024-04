> Name: Tobias-Jan Kohler

> Alter: 35

> Heimatort: Scheidental

> Wohnort: Scheidental (wieder seit 2021)

> Beruf:Buchener Stadtarchivar

> Mitglied in diesen Vereinen: u. a. Stiftung Bücherei des Judentums, Gedenkstättenverbund Neckar-Odenwald, JMK-Gesellschaft, VfR Scheidental

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine idyllische, naturnahe Kleinstadt mit einer vielschichtigen und ereignisreichen Geschichte, die bis in die Jungsteinzeit zurückreicht. Egal ob im Bezirksmuseum oder auf den vielen Wanderwegen und Lehrpfaden, ob bei den vielfältigen, traditionellen Veranstaltungen oder bei der Lektüre der Zeitschrift "Der Wartturm", ob in der Kernstadt oder den 13 Stadtteilen, überall kann der aufmerksame Beobachter Interessantes aus der Stadtgeschichte erfahren.

> Das fehlt in Buchen: Nachweislich fehlt in Buchen nichts, um als eine glückliche Kleinstadt zu gelten. Alles Wichtige und Notwendige ist vorhanden. Wünschenswert wäre – wie für den gesamten ländlichen Raum – ein besserer Nahverkehr.

> Mein Lieblingsplatz: Mein Lieblingsplatz ist zuhause bei meiner Frau und meiner Familie, der in diesem Fall aber dummerweise nicht in Buchen liegt. In Buchen ist es wohl das Mühltal, das ich – wenn ich mal mit dem Fahrrad zu Arbeit fahre – passieren darf.