> Name: Tobias Hilbert

> Alter: 36

> Heimatort: Hollerbach

> Wohnort: Hollerbach (schon immer)

> Beruf: Werkzeugmechaniker Formentechnik

> Mitglied in diesen Vereinen: Ortschaftsrat, TSV Hollerbach, TSV Buchen, FBG Morretal und FG "Bedemer Hannmertli"

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist keine allzu große Stadt, und die Menschen kennen sich untereinander. Bei den Festlichkeiten wie Schützenmarkt, Vorsommerfest und Faschenacht trifft man immer wieder alte Bekannte, die man teilweise länger nicht gesehen hat – und nutzt dies zu intensiven Gesprächen in geselliger Runde.

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt eigentlich gar nichts, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und was die Stadt bzw. mein Heimatort mir bietet. Buchen hat so ziemlich alles, was die Bevölkerung benötigt. Die Stadt und ihre Ortsteile haben sich über die Jahre immer weiterentwickelt.

> Mein Lieblingsplatz: Da gibt es einige schöne Fleckchen, zum Beispiel auf den Höhen Hollerbachs mit Blick ins Tal. Der Wald und mein kleiner Kartoffelacker. Aber der schönste Platz ist im Sommer "Am kalten Arsch" unter den zwei großen Platanen, wo Jung und Alt zu einer geselligen Runde zusammentreffen.