> Name: Tim Hofmann

> Alter: 47

> Heimatort: Heilbronn-Neckargartach

> Wohnort: Hettingen (seit 2023)

> Beruf: Kaufmann im Einzelhandel, Weiterbildung zum Tischler, Inhaber der Schreinerei Kern

> Mitglied in diesen Vereinen: ... bis jetzt noch in keinem Verein in Buchen oder Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: offene Menschen, nette Nachbarschaft, die vielen Feste und die Fastnacht im Odenwald

> Das fehlt in Buchen: Mir fehlt nichts!

> Mein Lieblingsplatz: Wartturm und Altstadt