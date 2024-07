> Name: Siegfried Rohm

> Alter: 67

> Heimatort: Bödigheim

> Wohnort: Bödigheim seit 1956

> Beruf: Rentner

> Mitglied in diesen Vereinen/Organisationen: Sportverein FC Germania Bödigheim. FG "Bedemer Hannmertli", TC Bödigheim, Heimatverein, Reservistenkameradschaft Bödigheim.

> Das mag ich besonders an Buchen: die coolen Events, Wochenmarkt, das sportliche Angebot sowie die kurzen Wege zum Einkaufen. Und natürlich die hoffentlich bleibende gesundheitliche Versorgung.

> Das fehlt in Buchen: Ich denke, dass doch relativ alles vorhanden ist, was man zum Leben braucht. Wünschen kann man sich sicherlich noch vieles – dazu bräuchten wir eine bessere Politik und weniger Bürokratie. Ein Traum wäre bezahlbares Wohnen in Form eines Baugebiets – sozusagen wie ein "Tiny-Dorf": für Alleinstehende erschwinglich, die im zunehmenden Alter keine große Wohnfläche mehr brauchen. Das wäre sicherlich auch ein Hingucker für den ländlichen Raum.

> Mein Lieblingsplatz: Sportlich in der Natur, aber auch erholsame Stunden zu Hause in meinem Garten. Und ganz wichtig: das Leben und die Freude mit meinen Enkelkindern.