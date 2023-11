> Name: Rüdiger Hofmann

> Alter: 77

> Heimatort: Kaufungen bei Kassel

> Wohnort: Buchen (seit 2021)

> Beruf: Diplom-Verwaltungswirt

> Mitglied in diesen Vereinen: Odenwaldklub Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Vor allem zwei Dinge: Das Einkaufen hier ist sehr übersichtlich, und man bekommt alles, was man braucht; dann natürlich die herrliche Umgebung mit viel Wald und Natur.

> Das fehlt in Buchen: An meinem früheren Wohnort hatten wir direkt vor der Tür eine Straßenbahnhaltestelle, das war natürlich schon schön. In Buchen sind wir mehr auf das Auto angewiesen. Dann würde ich mir ein bisschen mehr Kultur wünschen. Die Gastspiele der Badischen Landesbühne sind zwar schön, aber viel zu selten.

> Mein Lieblingsplatz: Die Aussicht vom Wartberg genießen.