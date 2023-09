> Name: Prof. Siegfried Schenk

> Alter: 69

> Heimatort: Burgdorf/Han.

> Wohnort: von Burgdorf über Frankfurt a.M., Stuttgart/Bad Cannstatt, Albstadt/Ebingen, seit 1984 in Buchen

> Beruf: Professor für Geodäsie, Photogrammetrie/Fernerkundung und Landmanagement

> Mitglied in diesen Vereinen: DVW - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (eines von drei Ehrenmitgliedern in Baden-Württemberg), MGV "Liederkranz 1842" Buchen (Ehrenvorsitzender), Bezirksmuseum Buchen, Historischer Verein Bauland, TSV Buchen u.a.

> Das mag ich besonders an Buchen: Die überschaubare Größe der Stadt, die Geschichte und die Traditionen, das rege Vereinsleben, die aufgeschlossenen Menschen hier und die Versorgung mit der gesamten Infrastruktur (von Schulen bis zum Krankenhaus) machen das Leben in Buchen ausgesprochen lebens- und liebenswert. Buchen besitzt für mich ein hohes Maß an Lebensqualität und ist somit zu meiner Heimat geworden.

> Das fehlt in Buchen: Wiederbelebung des Café Riesen oder Ähnliches mit Sitzgelegenheiten draußen sowie Bau einer einfachen Sommerbühne vor dem Alten Rathaus mit Überdachung für sonntägliche musikalische Darbietungen (z.B. Matinées) von Gesangsgruppen, Kapellen, Bands, Teilnehmern der Musikschule, Tanzgruppen usw.

> Mein Lieblingsplatz: Meine Terrasse und mein Garten, Wiesental entlang von Morre und Saubach, u.v.a.