> Name: Petros Giannou

> Alter: 58

> Heimatort: Meine Familie stammt ursprünglich aus Nordgriechenland, aber ich bin schon in Deutschland geboren, genauer gesagt in Stuttgart-Bad Cannstatt.

> Wohnort: Im Jahr 2014 bin ich zunächst nach Walldürn gezogen, seit dem Jahreswechsel lebe ich mit meiner Frau in Buchen.

> Beruf: Seit vielen Jahren Kellner im griechischen Restaurant "Santorini" in Buchen.

> Mitglied in diesen Vereinen: –

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Natur ist toll. An meinen freien Tagen gehe ich gerne im Wald und am See spazieren und genieße die gute Luft und die bezaubernde Landschaft.

> Das fehlt in Buchen: Ich warte, bis der Lidl endlich wieder aufmacht (lacht), aber sonst vermisse ich persönlich nichts. Ein paar Kneipen mehr für die jüngere Generation wären schön.

> Mein Lieblingsplatz: An meinem Arbeitsplatz in der Gaststätte, wo ich die vielen guten Gespräche mit den Gästen sehr schätze. Und dann – wie gesagt – zum Relaxen liebe ich die Natur, die von meiner Wohnung Am Nahholz schnell zu erreichen ist.