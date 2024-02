> Name: Peter Schlär

> Alter: 60

> Heimatort: Mudau

> Wohnort: Mudau

> Beruf: Bäckermeister (seit 2005 mit eigener Filiale in Buchen vertreten)

> Mitglied in diesen Vereinen: Aktivgemeinschaft Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: Buchen ist eine Kleinstadt mit ländlichem Flair. Daneben imponieren mir die vielen Vereinsaktivitäten – die sind von unschätzbarem Wert für das soziale Miteinander für Menschen aller Altersgruppen und jeglicher Herkunft.

> Das fehlt in Buchen: Für mich gibt es in Buchen alles, was das Herz begehrt.

> Mein Lieblingsplatz: In Buchen sind es die weitreichenden Radwege in der waldreichen Landschaft – und ansonsten ist natürlich meine Heimat Mudi mein Lieblingsplatz!