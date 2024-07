> Name: Nicole Thüry

> Alter: 43

> Heimatort: Hansestadt Rostock

> Wohnort: Hettigenbeuern (seit 2005)

> Beruf: kaufmännische Angestellte in der Pilzzucht

> Mitglied in diesen Vereinen/Organisationen: Vorsitzende des SV Hettigenbeuern, KfD Hettigenbeuern, Verein der Freunde des BGB, lauffreudiges "Hollermännle", FC Hansa Rostock

> Das mag ich besonders an Buchen: Das sehr entspannte und hilfsbereite Miteinander der Vereine im Ort. Wenn man irgendwann mit dem Dialekt zurechtkommt, lernt man ganz wunderbare Menschen kennen und fühlt sich in der harmonischen Nachbarschaft pudelwohl – warum hier jeder immer (!) gekühlten Sekt parat hat, bleibt mir ein Rätsel. Meine morgendlichen Einkaufsstationen, die auf meine Fröhlichkeit genauso freundlich strahlend reagieren: Ihr macht meinen Tag besser.

> Das fehlt in Buchen: Wie häufig gewünscht: eine belebtere Innenstadt, die zum Bummeln und Verweilen einlädt, gerne hier auch an die Jugend denken. Ernsthaft? Keine medizinische Notversorgung nach 16 Uhr und am Wochenende? Ein Dank hier an die Krankenhäuser Erlenbach und Mosbach für ihre großartige Versorgung. Liebe Rennradfahrer, die Buchen – Hettigenbeuern zu ihrer Trainingsstrecke auserkoren haben, bitte tragt kein schwarz … man sieht euch so schlecht. Und selbstverständlich wären ein paar weitere Spieler für unsere 1. Mannschaft fantastisch.

> Mein Lieblingsplatz: In der Sporthalle beim Völkerball mit unserer Kinderturnen-Gruppe, im Strandkorb im Garten mit Blick auf das Morretal und das Dorf, mit der Kirchturmuhr, die immer nach Suppe geht, und in der Cocktailbar beim Götzenturmfest.