> Name: Mila Vaskó

> Alter: 1

> Heimatort: Eberstadt

> Wohnort: Eberstadt

> Beruf: Tochter

> Mitglied in diesen Vereinen: Bauwaache Eberstadt, Sportverein VfL Eberstadt

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Menschen und die vielen Angebote, die Buchen zu bieten hat. Ich freue mich, wenn ich mit meinen Eltern in Buchen unterwegs bin und andere Leute treffe. Die sind immer ganz freundlich und reden mit mir, wenn ich ihnen zuwinke. Ganz viel Spaß habe ich, wenn wir an der "Alla hopp"-Anlage auf andere Kinder treffen.

Ich spiele nicht nur, sondern ich esse außerdem sehr gerne. Da gibt es zum Glück eine gute Auswahl an Cafés und Restaurants in Buchen. Bäcker und Metzger nicht zu vergessen. Die haben meistens was Leckeres für mich über. Auch das Einkaufen in den Buchener Geschäften gefällt mir gut (vor allem, wenn was für mich abfällt). Ganz viel Freude habe ich außerdem bei den vielfältigen Veranstaltungen, die es in Buchen, sowie auch bei uns im Ort, gibt oder wenn wir einen Ausflug in die Tropfsteinhöhle machen.

Highlights sind für mich der Schützenmarkt und vor allem auch die Faschenacht. Da gibt’s Musik auf die Ohren und alle sind gut drauf. Ganz die Mama, sagt der Papa.

> Das fehlt in Buchen: Der Warmbadetag. Mir ist das Wasser im Hallenbad leider etwas zu kalt. Bessere Bus- bzw. Zugverbindungen wären manchmal von Vorteil, damit ich nicht immer im Auto sitzen muss, wenn’s mal wieder etwas weiter weg geht.

> Mein Lieblingsplatz: Ich habe viele Lieblingsplätze: mein Zuhause, Omas Zuhause, Günters Hühnerstall und natürlich der Tierpark, der direkt vor unserer Haustüre liegt. Wie ihr seht, fühle ich mich hier pudelwohl!