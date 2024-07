> Name: Michaela (Michi) Link

> Alter: 51

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Hainstadt

> Beruf: Lehrerin an der Realschule Osterburken

> Mitglied in diesen Vereinen/Organisationen: TSF "Own Steps" Hainstadt, SpVgg Hainstadt, Bürgerverein Hainstadt, Motorradfreunde Hainstadt

> Das mag ich besonders an Buchen: Hauptsächlich die Menschen hier. Man kennt sich, schätzt sich, und es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich und gesellschaftlich einzubringen. Infrastruktur und Versorgungsangebote sind gut, und es gibt ein breites Bildungsangebot an den unterschiedlichsten Schulen… und alles ist umgeben von einer herrlichen Landschaft.

> Das fehlt in Buchen: eine lebendigere Innenstadt mit Café in der Marktstraße, die medizinische Versorgung könnte besser sein, und es fehlen Treffpunkte für Jugendliche

> Mein Lieblingsplatz: unsere Terrasse mit Blick auf Hainstadt und tolle Sonnenuntergänge, die Umgebung von Hainstadt mit St.-Anna-Kapelle, Häuserbrunnen und Rupp-See