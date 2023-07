> Name: Michael Schubert

> Alter: 43

> Heimatort: Westernhausen, das liegt im Jagsttal bei Kloster Schöntal. Aus Buchener Sicht also "hinter der Autobahn"

> Wohnort: Eberstadt (seit 2010)

> Beruf: Personalleiter und Prokurist bei Würth Industrie Service GmbH & Co. KG in Bad Mergentheim

> Mitglied in diesen Vereinen: Vorstand VfL Eberstadt und F-Jugend-Trainer VfL Eberstadt. Die Kinder sind ebenfalls beim VfL Eberstadt oder der Musikkapelle aktiv. Meine Frau ist Dirigentin der Musikkapelle Eberstadt. Grundsätzlich ist mir und meiner Frau das ehrenamtliche Engagement sehr wichtig: Ehrenamt hält die soziale Gemeinschaft zusammen und funktioniert quasi als "Kitt" der Gesellschaft. Dies leistet auch einen wichtigen Beitrag für das Demokratieverständnis.

> Das mag ich besonders an Buchen: Offener Menschenschlag, der es mir damals leicht gemacht hat, in Eberstadt Fuß zu fassen. Zu Buchen selbst: schöne Innenstadt, überschaubar und kompakte Größe. Es ist alles recht gut erreichbar, und die Dinge des täglichen Lebens kann man entsprechend kaufen. Insgesamt haben wir hier eine schöne Region mit viel Natur und guter Sportmöglichkeit in der Natur (Joggen, Fahrrad fahren).

> Das fehlt in Buchen: Die Vielfalt an Einzelhändlern hat die letzten Jahre abgenommen.

> Mein Lieblingsplatz: die Eberstadter Tropfsteinhöhle